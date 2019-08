Sarrola-Carcopino : il dégrade la voiture de son ex-compagne et retourne en prison

"Récemment, les militaires de la brigade de Peri sont sollicités pour une personne venant de commettre des dégradations importantes sur le véhicule de son ex-compagne, stationné aux terrasses du parc à Sarrola-Carcopino. À l'arrivée des gendarmes, l’individu a quitté les lieux mais son véhicule sera localisé sur le parking d’un centre commercial.



Un dispositif est alors mis en place afin d'interpeller l'intéressé. À la vue des gendarmes, le mis en cause prend la fuite mais sera très vite rattrapé sur le parking par les gendarmes positionnés à l'extérieur. Dans sa course, l'homme se déleste des armes dont il était porteur (pistolet gomme cogne, couteau et conteneur lacrymogène).

En situation de semi-liberté, celui-ci réintégrera immédiatement la maison d'arrêt d'Ajaccio pour un peu plus longtemps."

Le gomme cogne ou pistolet de défense à balles en caoutchouc est une arme de défense efficace. Cela regroupe le flashball ou bien les armes à blanc dotées d'un embout gomme cogne