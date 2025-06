Sarrola-Carcopino – Valle di Mezzana : fermeture de route en semaine jusqu’au 10 août

La circulation est interrompue sur l’ex-route départementale 5, entre Sarrulà è Carcupinu et Vaddi di Mizana, jusqu’au 10 août 2025. En cause : des travaux d’extension du réseau d’eau potable, qui nécessitent la fermeture complète de la voie du lundi au vendredi, entre 8 et 16 heures.



Pour limiter les perturbations, une déviation a été mise en place via l’ex-RD161 et l’ex-RD1. Les véhicules de secours restent autorisés à circuler sur la portion concernée en cas de besoin. "La route sera rouverte dès que les conditions de sécurité le permettront." indique la Collectivité de Corse appellent les usagers à faire preuve de patience et de compréhension durant toute la durée du chantier.