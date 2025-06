Sarah Rovina remet son titre mondial en jeu : la jeune cavalière corse à nouveau sélectionnée en équipe de France

À seulement 17 ans, Sarah Rovina s’apprête à participer pour la deuxième fois aux championnats du monde de reining western, une discipline d’équitation venue des États-Unis. En 2023, la jeune cavalière corse avait décroché avec ses coéquipières le titre de championne du monde par équipe sous les couleurs de l’équipe de France. Un an plus tard, elle remet ce titre en jeu, du 7 au 14 juillet à Givrins, en Suisse, sur les terres du ranch de la famille de Michael Schumacher.



Cette année, la qualification prend un relief particulier : Sarah est surclassée dans la catégorie des 18-25 ans. « Je devrais normalement être en 14-18 ans, mais comme je monte un étalon, et qu’il est interdit de les monter en compétition quand on est mineure, j’ai été surclassée », explique-t-elle. Malgré la pression d’un tel rendez-vous, Sarah garde les priorités en tête : le collectif. « Le but, c’est de faire aussi bien que l’année dernière, voire mieux, mais surtout de tout donner pour l’équipe. » Elles seront quatre à représenter la France.



Originaire de Cargèse, elle s’entraîne désormais en métropole, dans la région d’Avignon. « Dès que j’ai un moment, je pars monter. J’ai enchaîné les concours ces dernières semaines, en Italie, à Lyon, à Paris... Dès que je peux, je bouge. » Un engagement sans faille pour cette lycéenne, qui passe également son bac cette année. « Il faut trouver un équilibre entre les révisions et l’entraînement. Ce n’est pas simple, mais j’essaie de tout donner. »



La compétition approche à grands pas. « Ça arrive très vite », reconnaît-elle, à quelques jours de son dernier concours préparatoire. L’équipe de France sera composée de quatre cavalières. « Le but, c’est de faire aussi bien que l’année dernière, voire mieux. Et surtout, de tout donner pour l’équipe. »

Une fois les championnats terminés, une nouvelle aventure l’attend de l’autre côté de l’Atlantique. Sarah prévoit une année de césure aux États-Unis, au Texas ou en Arizona, pour continuer à se former dans une écurie spécialisée. « Ce sera l’occasion de m’entraîner encore, et de perfectionner mon anglais. »



Avec détermination et humilité, la jeune Corse trace son chemin dans un univers exigeant. À quelques semaines du grand rendez-vous suisse, elle reste concentrée sur l’essentiel : « réviser, monter, et tout donner ».