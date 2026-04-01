Santa Zita à Bastia : une tradition vieille de presque deux siècles qui résiste au temps

Matteo Lanfranchi le Lundi 27 Avril 2026 à 21:46

Chaque 27 avril, Bastia célèbre la Santa Zita, sainte patronne des jardiniers. Une tradition qui remonte à 1833 et que certains Bastiais portent dans leur cœur depuis des décennies. Parmi eux, Isabelle Grisanti, centenaire, qui fête la Santa Zita depuis une soixantaine d'années.