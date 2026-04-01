Santa Zita à Bastia : une tradition vieille de presque deux siècles qui résiste au temps

(Photos Gérard Baldocchi)
Ce qui frappe d'abord, c'est la ferveur de ceux qui sont là. Isabelle Grisanti, centenaire, ne manque pas la Santa Zita depuis une soixantaine d'années. "Pour moi c'est une sainte que j'aime beaucoup", confie-t-elle simplement. Elle aussi a fait le voyage à Lucca, en Toscane, ville natale de la sainte, avec le curé Serge Casanova. "C'était merveilleux de voir. Ça a été vraiment merveilleux." Un attachement profond qui dit beaucoup sur ce que représente cette fête pour les Bastiais qui la portent.
Une société pas comme les autres
Derrière cette célébration, il y a la Société de Secours Mutuel Santa Zita, une structure fondée en 1833 par les jardiniers bastiais, bien avant la loi de 1905. "Il n'y avait pas de mutuelle, il n'y avait pas de sécu à l'époque. Tous les gens donnaient une cotisation et quand quelqu'un était malade ou qu'il y avait un décès, ils prenaient leur caisse et ils aidaient les gens", explique Danielle Morazanni, présidente depuis 2011. Aujourd'hui la société continue de verser un chèque en cas de décès à ses sociétaires. Elle fonctionne grâce aux cotisations, aux dons et à seulement trois bénévoles, dont un monsieur de 95 ans qui vient encore aider à confectionner les bouquets.
Une journée de fête ancrée dans la tradition
La journée du 27 avril commence par une messe solennelle à l'église Saint-Jean-Baptiste, suivie de la distribution des traditionnels bouquets bénis aux fidèles. L'après-midi, une procession a lieu à 15h30, avant le vin d'honneur offert par les prieurs. C'est la confrérie de Pietrabugno qui assure chaque année le chant lors de la célébration.
Danielle Morazanni a su faire évoluer la tradition tout en la préservant. "Avant, il n'y avait que les hommes qui venaient l'après-midi faire le vin d'honneur. Là maintenant c'est tout le monde." C'est elle aussi qui a fait réaliser la statue de la sainte en 2004, et qui a obtenu en 2023 l'installation d'une plaque commémorative dans un grand jardin du quartier historique des jardiniers de Bastia.
Danielle Morazanni a su faire évoluer la tradition tout en la préservant. "Avant, il n'y avait que les hommes qui venaient l'après-midi faire le vin d'honneur. Là maintenant c'est tout le monde." C'est elle aussi qui a fait réaliser la statue de la sainte en 2004, et qui a obtenu en 2023 l'installation d'une plaque commémorative dans un grand jardin du quartier historique des jardiniers de Bastia.
Perpétuer la tradition
Pour Danielle Morazanni, cette fête est avant tout un hommage aux anciens. "C'est pour les anciens qu'on fait ça. C'est pour perpétuer la tradition." Un engagement né de son père, jardinier, qui lui a transmis la passion des fleurs et de cette fête dès son plus jeune âge. Son plus beau souvenir en tant que présidente reste sa première Santa Zita en 2011, quand son père, déjà malade, était encore là pour la voir. "Je pense que c'est celui qui reste le plus dans mon cœur."