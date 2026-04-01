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Santa Zita à Bastia : l'Office de Tourisme met la tradition à l'honneur


Matteo Lanfranchi le Lundi 27 Avril 2026 à 18:00

Ce lundi 27 avril, Bastia célèbre la Santa Zita, sainte patronne des jardiniers. À cette occasion, l'Office de Tourisme Intercommunal de Bastia a transformé son accueil en espace scénographié pour faire découvrir cette tradition bastiaise, encore méconnue de beaucoup.



Santa Zita à Bastia : l'Office de Tourisme met la tradition à l'honneur
"(Photos Gérard Baldocchi)

"L'idée est née en deux temps", explique Jean-Jacques Ristorcelli. "Dans un premier temps, on a voulu décorer l'Office de Tourisme pour améliorer l'accueil des visiteurs sur la thématique du printemps, avec des petits jeux à disposition des enfants et un blind test odorant." C'est ensuite que la Santa Zita s'est imposée comme fil rouge. "On s'est servi de la tradition de la Santa Zita à Bastia, qui est un petit peu méconnue des Bastiais aussi, il faut le dire."
L'objectif est double : toucher aussi bien les locaux que les touristes de passage, qui peuvent croiser les animations sur la place du marché sans en comprendre le sens. "En venant à l'office, on va leur expliquer pourquoi."
Pour marquer l'occasion, l'Office distribue à ses visiteurs un brin d'immortelle présenté dans une petite fiole en verre. "L'immortelle, c'est une fleur symbolique du maquis corse, ça sent bon, ça faisait printemps", explique Jean-Jacques Ristorcelli. Virginie Pagliali ajoute la dimension responsable du geste : "C'est quelque chose qui va rester dans ce petit tube à essai en verre, c'est aussi notre marque, notre responsabilité."

Un programme de savoir-faire et de transmission

Santa Zita à Bastia : l'Office de Tourisme met la tradition à l'honneur
Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large portée par l'Office de Tourisme. Après un atelier crucette avant Pâques et un atelier aquarelle autour des couleurs du printemps, le prochain rendez-vous est fixé au 27 mai entre 14 et 16 heures avec une initiation aux chants polyphoniques à l'église Saint-Roch. "C'est tout public, mais on limite à une dizaine de personnes pour que ce soit vraiment agréable", précise Virginie Pagliali.
Les inscriptions se font sur le site de l'Office de Tourisme.

Des retours déjà très positifs

L'initiative autour de la Santa Zita a rapidement trouvé son public. "À la sortie de la messe, des Bastiais ont su qu'il y avait cette initiative et sont descendus nous remercier d'avoir mis en avant la Santa Zita", raconte Virginie Pagliali. Des avis positifs ont également afflué sur TripAdvisor et Google. Pour l'Office, ces retours confirment une conviction : "On ne travaille pas que pour les touristes, on veut aussi que les locaux participent."




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