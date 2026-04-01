Santa Zita à Bastia : l'Office de Tourisme met la tradition à l'honneur

"(Photos Gérard Baldocchi)

"L'idée est née en deux temps", explique Jean-Jacques Ristorcelli. "Dans un premier temps, on a voulu décorer l'Office de Tourisme pour améliorer l'accueil des visiteurs sur la thématique du printemps, avec des petits jeux à disposition des enfants et un blind test odorant." C'est ensuite que la Santa Zita s'est imposée comme fil rouge. "On s'est servi de la tradition de la Santa Zita à Bastia, qui est un petit peu méconnue des Bastiais aussi, il faut le dire."L'objectif est double : toucher aussi bien les locaux que les touristes de passage, qui peuvent croiser les animations sur la place du marché sans en comprendre le sens. "En venant à l'office, on va leur expliquer pourquoi."Pour marquer l'occasion, l'Office distribue à ses visiteurs un brin d'immortelle présenté dans une petite fiole en verre. "L'immortelle, c'est une fleur symbolique du maquis corse, ça sent bon, ça faisait printemps", explique Jean-Jacques Ristorcelli. Virginie Pagliali ajoute la dimension responsable du geste : "C'est quelque chose qui va rester dans ce petit tube à essai en verre, c'est aussi notre marque, notre responsabilité."