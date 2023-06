Santa-Maria-di-Lota : le nouveau groupe scolaire de Miomu fin prêt pour la rentrée

Le temps est venu de souffler pour tous les parents de la commune de Santa Maria di Lota. Finis le moment de chercher son premier enfant à l’école primaire, avant de se déplacer jusqu’à l’école maternelle pour récupérer le deuxième. Tout cela couplé à la peur d’un accident à cause de la sortie des établissements trop proches de la route. Désormais, les deux bâtiments d’enseignements seront centralisés dans un seul et même lieu à deux pas de la crèche U Sumente.

« Nous savons que les parents sont de plus en plus occupés aujourd’hui. Nous avons donc pensé à eux et à leurs enfants afin de faciliter leur quotidien » , se félicite Guy Armanet, maire de Santa Maria di Lota. Dans ces changements pour la sécurité, une ligne de bus déposant les écoliers au pas de la porte sera mise à contribution. « Notre souhait était vraiment de pouvoir déposer les enfants au plus près de l’école pour les accueillir dans les meilleures conditions » , rajoute Lucien Brignoli, responsable de la sécurité et du suivi du chantier.

L’écologie sera aussi à l’œuvre à la rentrée prochaine. Pour cela, la mairie a opté pour une cour de récréation en terre. Surplombée par une pelouse, celle-ci aura pour but : « d’apprendre aux enfants à faire attention à leur environnement », poursuit Guy Armanet.





Le groupe scolaire sera aussi équipé de panneaux photovoltaïques pour s’inscrire dans une démarche d’énergie renouvelable éco-positive. La cantine, quant à elle, aura son propre composte pour traiter les bio-déchets. Enfin, les enfants seront sollicités pour des ateliers en rapport avec l’écologie. « Il est important d’éduquer nos enfants à l’écologie en leur faisant prendre conscience du cadre environnemental qui les entoure », indique encore le Maire.