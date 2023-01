Miomu : un groupe scolaire flambant neuf espéré pour la rentrée 2023

"Ouvrir une école, c'est fermer une prison" rappelait Guy Armanet en citant Victor Hugo à l'heure de la visite du groupe scolaire.

Mais s'il s'agit bien d'une école, ce ne sont pas moins de 8 salles de classe qui seront mises à la disposition de la population scolaire de Miomu.

N'est-ce pas un peu surdimensionné ?

"Le groupe scolaire compte 8 salles de classe de primaire et de maternelle explique le maire de Santa Maria di Lota. Nous avons voulu dimensionner le bâtiment de la sorte afin que, dans un avenir proche, on puisse y remplir bien évidemment nos écoles."

Comment ?

Pour y parvenir Guy Armanet compte sur le dynamisme de la commune



Une classe passerelle

Son idée ? La création d'une classe passerelle dès l'année prochaine pour les enfants de 2 ans;

" Nous allons lancer un appel aux gens de communauté d'agglomération de Bastia et de la communauté des communes du Cap"

Mais ce n'est pas tout. "Vous savez que Santa Maria di Lota abrite à Figarella les locaux de l'École Elem spécialisée IME Les tilleuls. Nous voudrions donner la possibilité aux élèves qui fréquentent l'établissement la possibilité d'intégrer également le groupe scolaire par le biais d'une de classe en insertion. En constituant de telles passerelles, les enfants qui sont en légère difficulté pourraient aussi intégrer notre établissement."

Selon Guy Armanet ce projet serait également porté par la directrice de l'IME de Figarella ainsi que par l'État.

Dès lors pour le maire de la commune rien ne devrait s'opposer au fait que dès son ouverture le groupe soit bien rempli.



Regroupement et sécurité

L'autre avantage de l'opération est de rassembler en un seul et même endroit tous les élèves de Miomu. "L'établissement va donc regrouper les deux autres écoles qui sont déjà présentes sur la commune et dont les bâtiments vont avoir une autre destination."

Ainsi, outre le fait de ramener l'école primaire et l'école maternelle sur un seul site permettra de limiter les déplacements en bus des enfants vers la cantine.

"C'est un problème sécuritaire que l'on règle et organisationnel que l'on va régler in situ" souligne Guy Armanet.





"On a essayé de coller au mieux avec ce qui se fait aujourd'hui"

Le maire de Santa Maria n'a pas manqué au cours de la matinée de rappeler la philosophie qui avait présidé à la conception de l'établissement.

"On a essayé de coller au mieux avec ce qui se fait aujourd'hui" précise Guy Armanet. Avec dans cet établissement de plain pied, un réfectoire, une salle de motricité et la dimension de développement durable qui a été prise en compte dans la construction. "À l'intérieur des locaux, on aura bien évidemment un électro composteur qui nous permettra de traiter nos biodéchets in situ et toute la partie extérieure".

Et le groupe scolaire bâti dans un environnement naturel avec un potager pédagogique et d'où seront bannis béton et sols souples, se situera dans un cadre environnemental "à la hauteur de ce qu'on se doit de faire", insiste le maire de Santa Maria





Redéploiement

En attendant la concrétisation d'un autre projet qui concerne le centre de Miomu, la prochaine ouverture du groupe scolaire, dans le centre du village où se trouve aujourd'hui l'école primaire, va permettre l'installation d'un chantier d'insertion avec ses ateliers et ses personnels.

"Quant à l'école maternelle qui est située tout près de la mairie elle se muera en trentaine de bureaux en open space que l'on mettra à disposition et abritera le centre technique de la mairie, comme on l'avait pensé au départ " précise le maire de Santa Maria di Lota qui aime, désormais, à souligner que " les choses se remettent en route comme elles ont été imaginées il y a quelque temps déjà".