Santa-Maria-di-Lota : des panneaux pour sensibiliser les promeneurs à la protection de l’environnement

Installer douze panneaux pour sensibiliser les promeneurs à la protection de l’environnement. C’est le pari que s’est lancé la mairie de Santa-Maria-di-Lota. Implantés à la fin du mois de mai 2024, ces panneaux en aluminium balisent la piste de Partine. Un projet né après un constat de Guy Armanet, maire de la commune. “Lors de la prévention incendie sur les pistes, on s’est rendu compte que la fréquentation devenait un peu anarchique à tous les niveaux”, explique-t-il. “On a essayé de recadrer les choses et de donner un brin d'éducation civique et environnementale aux personnes qui allaient emprunter les sentiers. Le but était de les cloisonner pour éviter d'avoir trop de trafic sur certains secteurs, en essayant de limiter tous les véhicules moteurs : les quads, en passant par les motos et les voitures.”





Depuis un an, les panneaux alertent les promeneurs sur les réglementations en vigueur sur le site, ainsi que sur les amendes encourues en cas de non-respect des règles concernant les déchets, le feu, la chasse ou encore les bivouacs et campings sauvages. Des informations choisies par l’équipe municipale. “On s’est inspiré de l’Office national des forêts et de ce qu’il se fait ailleurs pour sélectionner les informations que nous allions mettre chez nous”, précise Guy Armanet. “On a fini par adopter ces chartes, avec les déchets, notamment végétaux, les chiens à promener en laisse en période de reproduction pour ne pas perturber les cycles, et on a aussi réglementé la chasse, parce qu’on a réintroduit des faisans et des perdreaux, et on voulait demander aux gens de respecter le gibier.”



Un an après l’installation des panneaux, le maire constate “une baisse des problèmes” sur le site. “Quelques personnes viennent encore jeter des déchets verts à certains endroits parce que l’enceinte n'est pas complètement clôturée, mais on voit de moins en moins de canettes ou de bouteilles en plastique par exemple. Lorsqu’on interpelle quelqu’un qui ne respecte pas les règles, c’est plus facile de lui en parler parce que les panneaux sont là.” Malgré tout, le maire estime que le bouche-à-oreille reste l’arme la plus efficace pour faire respecter les règles. “Le fait d’occuper le site assez régulièrement par le biais d’activités sportives permet de rappeler aux gens ce qu’il faut faire ou ne pas faire, et c’est encore mieux que les panneaux. Nous sommes de plus en plus insistants auprès de ceux qui viennent causer des désagréments sur la commune. C’est un ensemble, et les panneaux participent à cet ensemble.”