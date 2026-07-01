Santa-Maria-Siché : 3e édition de « Spassighjemu incù u CAUE

Le CAUE de Corse, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, œuvre au quotidien pour sensibiliser les habitants aux enjeux architecturaux, paysagers et patrimoniaux. À travers ces opérations « Spassighjemu incù u CAUE », il propose une démarche originale, active et pédagogique : marcher pour mieux voir, écouter pour mieux comprendre, partager pour mieux transmettre. Chaque balade est pensée comme une expérience immersive, nourrie d’échanges, de savoirs locaux et d’émotions, au plus près des réalités du territoire. Avec cette 3e édition, le CAUE de Corse poursuit donc son engagement avec des balades accompagnées et immersives qui invite le public à porter un regard renouvelé sur l’architecture, le patrimoine et les paysages qui façonnent l’identité insulaire. Cette promenade de Santa-Maria-Siché le plongera dans l’histoire d’un village de l’Ornano, à travers ses maisons fortes, ses demeures de notables, ses édifices religieux et ses espaces publics, évoquant le Palazzu Sampieru Corsu, la mémoire de Vannina d’Ornano, le château Vico d’Ornano, l’église paroissiale, les chapelles, les fontaines et les paysages agricoles hérités qui structurent encore l’identité du village.
La promenade, à pied, est accessibles à toutes et à tous.
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Point de rencontre :
Samedi 4 juillet à 9h30
Place du village de Santa-Maria-Siché
Durée : environ 2h0
Inscription ici
La promenade, à pied, est accessibles à toutes et à tous.
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Point de rencontre :
Samedi 4 juillet à 9h30
Place du village de Santa-Maria-Siché
Durée : environ 2h0
Inscription ici
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