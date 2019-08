Santa Lucia di Moriani : Retrouvé sain et sauf

Rédigé par Charles Monti le Mercredi 14 Août 2019 à 13:06

Dominique Cremy, qui n'avait plus reparu à son domicile de Santa Lucia di Moriani depuis lundi soir à 21 heures a été retrouvé sain et sauf dans le courant de la matinée. Sa disparition avait fait naitre les pires inquiétudes et un appel à témoins avait été lancé par la gendarmerie. Une forte mobilisation à laquelle CNI aura contribué - plus de 10 000 personnes ont lu l'appel à témoins sur notre site - qui a permis ce mercredi aux militaires de localiser le disparu puis de le retrouver sain et sauf.

L'actualité | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Les insolites de l’été | Tocc’à voi