San Martino di Lota : Joséphine Gaspari, nouvelle centenaire de la commune

La commune de San Martino di Lota compte désormais une nouvelle centenaire. Joséphine Gaspari, née Graell, a soufflé ses 100 bougies le lundi 2 juin. À cette occasion, un moment convivial a été organisé à la salle des fêtes de Pietranera, où toute sa famille, ses amis, et des élus de la municipalité se sont rassemblés autour d’un buffet offert par la commune.



Dans un portrait publié il y a quelque temps dans le journal municipal Nutiziale, celle que l’on surnomme affectueusement « Fifine » racontait avec simplicité les souvenirs de son enfance et de sa vie à Pietranera. « Mon père était Catalan. Ma mère, Toussainte Graziani. J’ai fréquenté l’école communale du village avec M. et Mme Franchi comme enseignants. J'ai eu une enfance heureuse, en compagnie de mes amis les Gravini, les Minicucci, les Marcucci. », confiait-elle.



Joséphine se souvient d’une jeunesse heureuse. « Nous avions quatre chèvres pour le lait et la fabrication du fromage, des brebis, des poules et un âne. Je cultivais mon jardin potager au Tentume, où il y avait un bassin collectif. L’eau était partagée, chacun arrosait à son tour. » Chaque jour, elle allait ramasser du bois au Massò pour entretenir le feu de cheminée. Elle évoque aussi la solidarité entre voisins et la chaleur des liens familiaux et amicaux.



Elle se souvient aussi des habitudes du quartier : la viande achetée au marché de Bastia, le linge lavé à la fontaine, les voisins avec qui l’on partageait les nouvelles et les petits gestes du quotidien. « L'ambiance du quartier était paisible et plaisante en compagnie de mes voisins les Platano et les Casanova. Je faisais mes courses à l'épicerie Rossi. Je descendais les enfants à la plage de la marine avec mon amie Mme Natali. »



Mariée en 1949 à Nello Gaspari, elle a eu trois enfants : Fernand, Yollande et Toussaint. En 1954, le couple s’installe chemin du Cercle dans une maison qu’ils rénovent « petit à petit ». « Nous avions davantage de confort et surtout le gaz ! », raconte-t-elle avec humour dans l’article.



Ce lundi, Joséphine a soufflé ses bougies entourée des siens. À 100 ans, elle reste un témoin précieux d’un siècle d’histoire locale. San Martino di Lota célèbre en elle bien plus qu’un anniversaire : une vie riche, simple et profondément attachée à sa terre.