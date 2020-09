San Giuliano : un homme découvert noyé à l'embouchure de l'Alesani

C.-V. M le Samedi 12 Septembre 2020 à 16:27

Le corps d'un homme sans vie qui flottait au large a été découvert ce samedi vers 10h45 à de l'embouchure de l'Alesani à San Giuliano. Dès que l'alerte a été donnée des moyens de secours de la gendarmerie, et du Sdis 2 B - notamment le Grima (Groupe de recherches et d'intervention en milieu aquatique) et pompiers de Cervioni - ont été mobilisés pour récupérer l'homme, âgé de 50 ans. Hélas, il était trop tard. Il n'a pas pu être ramené à la vie. Sa dépouille mortelle a été récupérée et transportée jusqu'au port de Taverna. Une enquête a été ouverte pour tenter déterminer les circonstances dans lesquelles la noyade est survenue.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements