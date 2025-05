San-Gavino di Carbini : trois chasseurs contrôlés en infraction, des armes saisies

C’est une opération ciblée qui s’est déroulée dans la matinée du 4 mai à San-Gavino di Carbini, dans le cadre de la lutte contre la chasse illégale. À l’initiative de l’Office français de la biodiversité (OFB), et avec l’appui des gendarmes de la brigade de Sainte-Lucie-de-Tallano, sous l'autorité du parquet d'Ajaccio, un contrôle a été mené sur le terrain.



Le bilan de cette intervention "fait état de trois individus en infraction, avec la saisie de six fusils et trois couteaux." indique la Gendarmerie de Corse. "Plusieurs infractions ont été relevées, tant au Code de l’environnement qu’au Code de la sécurité intérieure : chasse en période interdite et transport d’armes de catégorie C et D sans motif légitime." détaillent les forces de l'ordre. Les personnes concernées ont été entendues et devront comparaître devant le procureur de la République d’Ajaccio.