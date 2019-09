Salvemu u nostru patrimoniu : L'ACA s'engage pour la restauration de la Bibliothèque Fesch

La Bibliothèque Fesch est l’un des édifices les plus précieux de son histoire, de son patrimoine architectural et culturel. Le bâtiment emblématique est situé dans l’aile nord du Palais Fesch, il a été édifié sur la volonté de Napoléon III et inauguré en 1868. À l’origine, l’entrée du musée et celle de la bibliothèque étaient communes étant donné que le bâtiment devait accueillir des tableaux de grandes dimensions. Il abrite aujourd’hui une collection riche et rare ! Son fonds, composé de milliers d’ouvrages dont certains sont uniques au Monde, a été constitué par Lucien Bonaparte, puis enrichi par des legs successifs, en particulier celui du cardinal Fesch.







Aujourd’hui, la salle patrimoniale nécessite des travaux de réhabilitation importants. La mise aux normes du système de chauffage, des installations électriques, du traitement de l’air et de l’isolation sont indispensables pour maintenir la température et l’hygrométrie nécessaires à un édifice qui abrite tant de trésors. Le bâtiment a également besoin d’un sas d’entrée et de nombreuses restaurations pour garantir la sécurité et l’accueil du public ainsi que des personnels.







L’AC Ajaccio a été sensible à l’appel lancé par la Fondation du Patrimoine et par la Ville d’Ajaccio pour la sauvegarde de cet édifice.



Le club a décidé d’organiser une opération de grande envergure pour récolter des fonds au profit de la Bibliothèque Fesch. Ainsi, l’équipe première jouera le vendredi 20 septembre prochain avec un maillot collector et arborera l’identité visuelle du Palais Fesch qui abrite bien entendu la Bibliothèque Patrimoniale. Ces maillots portés pourront être gagnés par tous les supporters à l’occasion d’une grande tombola. Les tickets sont en vente dès aujourd’hui dans notre boutique officielle et sur le site internet.







Les tickets de tombola seront proposés à la vente le vendredi 13 septembre au stade François-Coty (ACA-Orléans). Le prix de vente d’un ticket est de 5€, les fonds seront reversés en intégralité à la Fondation du Patrimoine pour la Bibliothèque Fesch. Le tirage au sort aura lieu la semaine suivant le match Le Mans – ACA (8ème journée de Domino’s Ligue 2) et la remise des lots le 27 septembre à Timizzolu.