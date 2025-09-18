"Salon TechnulugIA" : Ajaccio, capitale de l’IA et de la robotique du 15 au 17 octobre 2025

Pensé comme un véritable accélérateur d’innovation, "TecnulugIA 2025" place la jeunesse et l’entrepreneuriat au cœur du programme. Concours de pitchs, ateliers immersifs, rencontres avec des experts internationaux et conférences thématiques rythmeront ces trois jours qui s'annoncent intenses du côté de la Cité Grossetti d'Ajaccio : « TecnulugIA n’est pas un événement ponctuel : c’est le point de départ d’une dynamique. Notre volonté est d’installer la Corse comme un pôle d’innovation au croisement de l’Europe et de la Méditerranée » explique Daniel Luccioni, entrepreneur et initiateur du projet. « Grâce à ce salon, on veut pouvoir dire à tous ceux qui ont envie de faire et de réussir quelque chose dans ces domaines, que cela est possible. Parmi tous ceux qui tenteront, certains réussiront. On veut donner les moyens aux jeunes générations de parvenir à concrétiser leurs projets ».

Le salon se veut ainsi ouvert à un large public : élèves, étudiants, enseignants, start-ups, collectivités et investisseurs. Parmi les moments forts : concours de pitchs d'élèves du primaires jusqu’aux startups, avec remise de prix, Big Wheel Pitch, un concept inédit où plusieurs startups auront l'occasion de présenter leur projet installés sur la Grande Roue d'Ajaccio en 5 minutes chrono devant des investisseurs ; Business Dinner exclusif le 17 octobre, réunissant dirigeants et business angels, Conférences thématiques sur l’IA éthique, la cybersécurité, le NoCode, la robotique et l’impact climatique, Ateliers pédagogiques pour initier les jeunes aux enjeux et usages responsables de l’intelligence artificielle, en présence d'intervenants de renom.



Pour cette première édition, le salon "TechnulugIA" accueillera plusieurs personnalités du monde de l’IA et de l’innovation : Laurence Devillers, chercheuse au CNRS, spécialiste de l’éthique de l’IA, Luc Julia, pionnier de l’IA et co-créateur de Siri, Francis Lelong, CEO d’Alegria et expert du NoCode, Jérôme Ribeiro, président de Human AI, défenseur d’une IA inclusive, François Sorel, journaliste high-tech, qui co-animera l’événement.



Partenaire du projet, Audrey Paoletti, la directrice générale de la M3E se félicite de l'initiative : « En tant qu'animateur économique du Pays Ajaccien, nous sommes ravis d'accompagner cette manifestation qui vise à deux objectifs : la démocratisation et la démystification de l'IA et connecter l'humain au potentiel de l'IA et de la robotique. On ne voulait pas d'un salon élitiste mais plutôt accessible au grand public, aux enfants, aux familles et aux start-up avec l'ambition de faire rayonner notre territoire ». Au-delà de la vitrine technologique, l’événement a une vocation territoriale : valoriser les talents corses, stimuler les vocations et connecter l’île aux réseaux nationaux et internationaux. La M3E, pôle économique et numérique d’Ajaccio, voit dans TecnulugIA un outil stratégique pour faire émerger un écosystème local solide, capable de rayonner sur toute la Méditerranée.



Point d’orgue de cette dynamique : une délégation de jeunes entrepreneurs sélectionnés partira en immersion en Californie, au cœur de la Silicon Valley et de l’écosystème tech de San Diego. Objectif : acquérir l’« American Mindset » de l’entrepreneuriat et tisser des opportunités de collaboration internationale. Une billetterie en ligne ouverte prochainement permettra aux personnes intéressées de s'inscrire aux ateliers et conférences.

: 15 – 17 octobre 2025: La Cité Grossetti, Ajaccio: élèves, étudiants, startups, investisseurs, institutions, grand public: 10 € (1 jour) – 15 € (2 jours) – 20 € (3 jours): www.tecnulugia.com