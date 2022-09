Salle comble à Bastia pour la conférence de Thomas Pesquet

Artémis

"Il est temps d’aller un peu plus loin", depuis le théâtre de Bastia où il est venu donner une conférence organisée par la municipalité, l'astronaute préféré des Français a le regard tourné vers l’avenir et partage avec le public corse son espoir de participer à l’ambitieux programme de la Nasa,, marqué par les missions sur la Lune. "On a apprivoisé l'espace proche de la terre. Maintenant qu'on a fait ça, il est temps d'aller un peu plus loin. Il faut retourner sur la Lune, y faire une base d'habitation."S'il évoque les futurs projets d'exploration spatiale que l'ESA a en coopération avec la NASA, d’amener à nouveau l’homme sur la Lune d’ici 2025, c'est pour parler de sa dernière expérience dans l'espace que Thomas Pesquet est à Bastia. Avec pour support de nombreuses images filmées dans la station spatiale internationale entre avril et novembre 2021, l'astronaute de l'Agence spatiale européenne, premier commandant français de la Station spatiale internationale et premier Européen à piloter le Crew Dragon de SpaceX, a partagé pendant plus d'une heure ses expériences de voyage et de vie dans l'espace au cours de la mission Alpha.