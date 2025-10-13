Saison feux 2025 : un bilan en nette progression pour les réserves communales de Haute-Corse

Cet été 2025 en Haute-Corse, les Réserves Communales de Sécurité Civile (RCSC) ont une nouvelle fois prouvé leur rôle crucial dans la protection des forêts. La mobilisation de ces bénévoles dévoués s'est intensifiée sur une moyenne de quinze jours, avec un engagement particulièrement renforcé dans des microrégions identifiées comme ultra-sensibles. Le Nebbio et la Balagne ont ainsi connu une activité bien supérieure à celle d'autres secteurs, une intensité qui reflète l'exposition singulière de ces territoires au risque incendie.





Sur les 23 réserves communales recensées pour la saison, 12 se sont activement illustrées sur le terrain, soit plus de 50% du dispositif. Une nette progression par rapport à l'année précédente, où seulement 7 RCSC étaient intervenues. Les communes de Corbara, Lumio, Barbaggio, ou encore Oletta-Poggio d’Oletta et Sisco, font partie de ces sentinelles qui ont été les plus sollicitées. Mais celles de Muro, Nessa, Asco, Pietralba, Chisà, Bisinchi et Brando n’ont pas pour autant démérité, répondant aux sollicitations des chefs de groupements opérationnels concernés.





Chiffres clés : une activité en forte hausse

Le bilan chiffré de leur campagne témoigne d'une activité soutenue et d'une efficacité concrète. Les bénévoles ont effectué une moyenne de 17 journées de surveillance et 1 358 heures d'activité sur le terrain. Avec un effectif journalier moyen de 41 personnes, cette armée de l'ombre a parcouru des milliers de kilomètres pour traquer la moindre fumée suspecte. Leur vigilance a payé : 5 départs de feu signalés et 12 interventions en soutien direct des sapeurs-pompiers pour étouffer des flammes naissantes ou ravitailler en eau les engins de lutte. Leur action ne s'est pas limitée à la seule surveillance ; elle a aussi été pédagogique, avec 49 estivants sensibilisés aux bons réflexes. Prévention, dissuasion et intervention : un trio gagnant !





Un maillon essentiel de la sécurité civile

Cette mobilisation renforcée démontre l'importance stratégique des RCSC dans le dispositif global de lutte contre les feux de forêt. Leur connaissance fine du terrain, leur réactivité et leur présence dissuasive en font un maillon indispensable. « L'augmentation du nombre de réserves actives cette année, accompagnées par des financements de l’Etat, est un signal positif, qui souligne une prise de conscience collective et un engagement citoyen plus fort » souligne l’association agréée de sécurité civile BSPM. Alors que le risque incendie ne cesse d'évoluer, le dévouement de ces bénévoles incarne une réponse locale et robuste. Leur action, souvent discrète, est un rempart précieux pour la préservation des paysages et de la biodiversité de la Haute-Corse.

