Sainte-Lucie-de-Tallano organise la 26e édition de la Festa di l’Oliu Novu

Le Comité d’Animations Culturelles Tallanais organise la 26e édition de la Festa di l’Oliu Novu le week-end du 12 et 13 avril à Sainte-Lucie-de-Tallano. Né en 1994 sous l’impulsion d’une poignée d’habitants de la commune, ce rendez-vous annuel a pour but de “rassembler l’économie productive de l’Alta Rocca autour d’un produit qui symbolise la richesse et la renommée de la région : l’huile d’olive”. Cette foire se déroule chaque année dans l’un des villages emblématiques de la production d’huile d’olive en Corse-du-Sud, notamment grâce à son ancien moulin à huile “U Fragnu”, qui “raconte à lui seul 250 ans de presse des olives sous la meule tirée au XVIIIe siècle par les mules, puis enclenchée par la roue hydraulique au XIXe siècle, et enfin par l’électrification des mécanismes de presse à partir des années 1930”. Cette année, 65 producteurs, artisans et créateurs ont répondu présents, dont neuf oléiculteurs venus de l'Alta Rocca, de Balagne, du Valinco, et de l'Extrême-Sud.