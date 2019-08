Sainte-Lucie de Porto-Vecchio : un collectif contre les nuisances olfactives

« C’est impossible de vivre comme ça, l’odeur est tellement forte qu’elle donne la nausée, on ne peut pas sortir, il faut fermer nos fenêtres » explique Olivia l’une des membres du collectif, habitante de Tinuta.



« Chez nous c’est le soir et le matin, véritablement c’est insupportable, mes petits-fils étaient en vacances chez nous et ils étaient pris de nausées » continue une autre membre, résidente elle de Cavu.



La raison de ces vagues pestilentielles, le centre de compostage attenant à la station d’épuration et à la déchetterie. « Ce n’est pas possible, nous nous demandons simplement que ce centre de compostage soit fermé ou déplacé. C’est pour nous insupportable, une solution doit être trouvée » poursuit Olivia.







Un impact sur la qualité de vie et sur l’environnement ?

« Nous sommes allés constaté sur place et des tas de compost, matières organiques et végétale fument à ciel ouvert. Plus loin une zone de déversage, peu délimitée, reçoit ce qu’ils nomment le sable et c’est n’est en réalité que des vidanges de fosses septiques. Ce traitement de déchets ne peut qu’entraîner des émanations et des odeurs » explique un membre du collectif.



Il y a deux ans déjà la situation avait alerté les habitants de ces mêmes hameaux et le centre de compostage avait fait l’objet de travaux. « Nous avions alors constaté que le centre possédait depuis un hangar avec un système de filtres aspirants, mais aujourd’hui de nouveau c’est irrespirable » explique l’une des membres du collectif.







Une situation intenable

Au plus prés de ce centre de traitement de déchets certain habitants sont condamnés a quitter leurs habitations. « Il y a des soirs ou je ne dors pas chez moi, l’odeur entre de partout » ajoute une autre membre très émue et agacée par le cauchemar olfactif qu’elle vit au quotidien.

Forts de leur détermination les membres du collectif veulent que le problème soit traité sérieusement et qu’ils puissent au plus vite retrouver une vie normale.