Sainte Lucie de Porto Vecchio : Vente de gâteaux pour le Togo ce dimanche

Rédigé par AM le Dimanche 30 Juin 2019 à 14:07

Institutrice, originaire de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, Lisa Bartoli est très investie dans la vie de l’association humanitaire Five Heart, qui œuvre pour la scolarisation des enfants au Togo. Ce dimanche matin c’est devant le spar du village qu’elle propose la vente de gâteaux, muffins et crêpes au chocolat afin récolter des fonds pour cette association. De camps d’études en parrainage, Five Heart fournis également les outils nécessaires à l’apprentissage des enfants, stylos, cahiers et autres produits de première nécessiter. Derrière son billig, sous une chaleur écrasante, Lisa souriante et enthousiaste arbore fièrement les couleurs de l’association. De Sainte-Lucie à Niamtougou s’étire le lien de la solidarité.

