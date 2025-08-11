CorseNetInfos
Saint Laurent célébré à Ciprunascu


Philippe Jammes le Lundi 11 Août 2025 à 18:44

Chaque été, les habitants de ce hameau du Cap Corse honorent leur saint patron dans la petite chapelle du village. Dimanche soir, le Père Michel Magdeleine a célébré l’office, rassemblant une cinquantaine de fidèles.



La messe célébrée par le Père Magdeleine
Saint Laurent, diacre chrétien du IIIᵉ siècle, est connu pour avoir été martyrisé à Rome pour sa foi en Jésus-Christ. Fidèle serviteur de l’Église, il fut soumis à un supplice cruel : brûlé vif sur un gril. Ce martyre explique qu’il soit représenté avec cet instrument et qu’il soit devenu le saint patron des rôtisseurs et des cuisiniers.

La chapelle de Ciprunascu, modeste édifice de 4 mètres sur 6, se trouve au bout d’une ruelle, légèrement à l’écart des maisons. Construite au XVIIᵉ siècle, après l’édification du hameau, elle est le cœur spirituel d’une communauté d’une cinquantaine d’âmes. Autrefois, le village était réputé dans toute la Corse pour son menuisier, spécialisé dans la fabrication des « i croce », les béquilles.

Cette année encore, la messe de la Saint-Laurent a rassemblé environ cinquante fidèles, dans une ambiance chaleureuse et recueillie. La célébration, présidée par le Père Michel Magdeleine, a été accompagnée par les chants de la chorale menée par l’accordéoniste Armand Paoli.

 


Faute de place, des fidèles ont assisté à la messe à l'extérieur
