Saint-Florent : Une deuxième édition du duathlon du Nebbiu dimanche

« Créé en 2020 le Saint-Florent Triathlon est une association 1901 qui a pour but de promouvoir la pratique du Triathlon dans le Nebbiu et ses alentours » explique Romain Flautre, son président. « Notre club s’adresse à toutes les personnes pratiquant l’une des 3 disciplines que sont la natation, la course à pied et le vélo. Notre devise est simple: si tu nages tu peux venir, si tu roules tu peux venir, si tu cours tu peux venir…. Si tu fais les 3 disciplines alors tu dois venir ! ».Le club est sur une belle dynamique avec des entraînements course à pied le mardi à 18h30 sur la piste de l’Arinella à Bastia, le jeudi de 20h à 21h30 à la piscine de la Carbonite et le week-end pour les entrainements en vélo dans le Nebbiu. Les licencies sont entrainés par Dehbia Menacer, 35 ans, au sacré CV : « Je fais de l’athlétisme depuis plus de 30 années maintenant. Le corps humain m’a toujours passionné d’où mon intérêt aussi pour la médecine en parallèle du sport ». Educateur sportif, personal trainer et formatrice pour le BPJEPS AF elle a aussi passé la formation Ironman Coach en 2020 après avoir terminé son premier Ironman en 12h33 en 2019. Dehbia intervient aussi en préparation mentale grâce à son diplôme de sophrologue. Pour le club, elle tient un podcast tous les mercredis, intitulé : Triathlètes . « Ce projet a pour but de démocratiser la pratique du triathlon chez les amateurs qui perçoivent souvent ce sport comme quelque chose d'inaccessible. C’est une source de motivation pour nos licenciés et les triathlètes insulaires qui se retrouvent dans les témoignages de monsieur et madame tout le monde » souligne encore R. Flautre.Aujourd’hui le club compte une vingtaine de licenciés, dont 60% de féminines et d’une moyenne d’âge de 35 ans. « Les objectifs de ceux-ci sont très variés : de la reprise de l’activité physique à l’Ironman » indique Romain Flautre. Le club propose 2 épreuves: Le Duathlon du Nebbiu l’hiver- La TricupXS : un triathlon au format éliminatoire unique en Corse, au printemps.Le parcours commence avec un 10km de course à pied puis s’enchaine avec 28km à travers le Nebbiu et se conclut par une boucle de 5km de course à pied dans les ruelles du village. Cette manifestation sportive peut se pratiquer en individuel ou par équipe de 2 et pour la première fois même…en VAE (Vélo à Assistance Electrique) pour les relais de 2. ATTENTION : Les inscriptions se clôturent ce samedi 10 à 13h00.« Cette année nous proposons une nouvelle épreuve avec un format court l’après-midi permettant aux adolescents et aux novices de s’essayer au Duathlon » ajoute R. Flautre.