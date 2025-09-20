Saint-Florent : 300 000 euros du Loto du Patrimoine pour la Citadelle

Construit en 1440, ce fort militaire a traversé les siècles, connaissant reconstructions et transformations avant d’être largement détruit en 1943 lors de l’explosion d’un dépôt de mines par l’armée allemande.

Le site conserve néanmoins son imposant donjon, une poudrière, une ancienne chapelle, des prisons et les vestiges du bâtiment des fours. C’est de cette citadelle que Pascal Paoli quitta la Corse en 1795 pour son exil définitif en Angleterre.



Propriété de la commune depuis 1986, la citadelle a déjà accueilli des expositions et des concerts, mais son état de dégradation menace aujourd’hui plusieurs bâtiments, dont la poudrière et l’artillerie.





Le projet soutenu par la Mission Patrimoine prévoit la restauration progressive des édifices pour en faire un lieu culturel à l’année. La poudrière sera transformée en ateliers et loges d’artistes, l’artillerie deviendra un espace communal ouvert au public et les vestiges du bâtiment des fours seront consolidés.





Les travaux doivent débuter fin 2025 pour s’achever en 2028. Ils visent à préserver un patrimoine militaire majeur du littoral corse et à renforcer son rôle culturel et touristique dans le golfe de Saint-Florent.



Ce samedi après-midi Saint-Florent, mobilisé pour sa citadelle, était en fête au moment de recevoir cette belle dotation.