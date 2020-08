Sail&Trail Marseille - GR20 : fin de l'aventure pour Chris Pratt et Seb Henri

Jean-Paul-Lottier le Mardi 18 Août 2020 à 11:45

Hier matin à 7 heures, Christopher Pratt et Sébastien Henri ont décidé de faire demi-tour au niveau du refuge de Prati. Une forte douleur au genou gauche du navigateur marseillais, couplé au fait qu'il ne serait plus possible de rebrousser chemin avant Bavella (à environ 15 heures du refuge), ont contraint nos deux coureurs à s'arrêter. Ils sont évidemment déçus mais ont dû se rendre à l'évidence : il était déraisonnable de continuer dans ces conditions. Les deux athlètes reprennent des forces à Calvi où ils sont accueillis et hébergés par le navigateur Manu Santelli

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements