Sagone : une boutique de produits fermiers incendiée


La rédaction le Jeudi 18 Septembre 2025 à 08:25

Une boutique de produits fermiers a été visée par un incendie volontaire dans le courant de la nuit de mercredi à jeudi à Sagone. La boutique serait exploitée par Jean-Luc Albertini, berger à Appriciani, ancien détenu politique que l'on dit proche de Core in Fronte. Plus d'infos à venir.







