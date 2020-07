« Safe corsica» frappe les trois coups de vacances estivales empreintes de réassurance sanitaire. Compagnies aériennes et maritimes, mais aussi hôtels, gites, campings, Tour-opérateurs ou encore prestataires de service viennent d’intégrer le dispositif piloté par l’ATC. Celui-ci repose sur des engagements stricts. Au premier rang desquels on retrouve, par exemple, la désignation d’un référent hygiène dans chaque établissement. Mais aussi la mise en place d’une politique de formation envers les salariés. Ou encore le respect du protocole national de déconfinement. Un effort consenti par l’ensemble des acteurs de la chaine de production touristique. Et qui permet aujourd’hui à cette nouvelle marque territoriale de jouer collectif.



D’ailleurs, précise Nanette Maupertuis, présidente de l’ATC « le logo et le règlement de la marque ont été coconstruits avec les acteurs de la filière ». Ce Logo qui a été déposé à l’INPI (institut National de la propriété industrielle), il accompagnera tous les supports de communication des établissements adhérents. Parallèlement, l’ATC a crée un kit de communication spécifique à l’adresse des professionnels qui ont adhéré. A ce stade, chacun aura compris que la finalité réside dans une visibilité accrue de « safe corsica » .



Rassurer la population locale

Car le message, en effet, ne concerne pas uniquement les hôtes. Il s’adresse également aux résidents. L’enjeu est clair : faciliter la communication au sujet des dispositifs de protection sanitaire. Parallèlement un comité de marque été institué par le conseil d’administration de l’Agence. Car « safe Corsica » se doit d’accompagner les notions de « Confiance, sécurité, solidarité. » Un triptyque qui se retrouve dans d’autres actions à venir de l’ATC.