SNSM de Saint-Florent : une année 2025 au service de la vie humaine en mer

En 2025, la station SNSM de Saint-Florent s’appuie sur 36 membres, dont 27 opérationnels en mer et 9 assurant le soutien logistique ou des fonctions à terre. Deux moyens nautiques composent la flotte : la vedette de première classe La Conca d’Oru (SNS 165) et le semi-rigide La Concarella (SNS 7-006).

Malgré un arrêt technique de trois semaines en février pour une révision approfondie de La Conca d’Oru, huit ans après sa mise en service, les sauveteurs ont répondu présents dès le début de l’année. La première intervention remonte au 2 février, à la suite d’un tir de fusée rouge signalé au large du Cap Corse. Un rappel est d’ailleurs fait par la SNSM : l’usage festif de ces fusées est strictement interdit et lourdement sanctionné.





20 interventions, 49 personnes assistées

Au total, les deux embarcations sont intervenues à 20 reprises en 2025, permettant l’assistance de 49 personnes. La Conca d’Oru a été engagée neuf fois pour 23 personnes secourues, tandis que La Concarella est intervenue onze fois pour 26 personnes, principalement dans des missions de sauvetage.

Les causes des interventions sont variées et récurrentes : pannes électriques ou de barre, manque de carburant, hélices endommagées, mouillages dérapés, échouements ou voies d’eau. Trois fausses alertes ou recherches vaines ont également mobilisé inutilement les équipages.

Parmi les opérations marquantes figurent trois déséchouements et une évacuation nocturne de passagers à Saleccia, après un orage, alors que le mouillage de leur taxi-boat était bloqué par un filin de balisage. Le dernier déséchouement de l’année, le 18 novembre, concernait un semi-rigide échoué de nuit derrière la Cavallata après avoir chassé sur son ancre.





Former, s’entraîner, être prêts à tout moment

L’activité opérationnelle ne saurait exister sans un entraînement rigoureux. En 2025, la station a multiplié les sorties dédiées à la formation : huit sorties lors des journées de formation des équipiers de Haute-Corse à Macinaggio, vingt exercices pour la formation des nouveaux équipiers, ainsi que plusieurs manœuvres conjointes.

Les entraînements avec l’hélicoptère Dragon 2B et la Base aérienne 126 de Solenzara ont permis de renforcer la coordination air-mer, de jour comme de nuit. D’autres exercices ont été menés avec la Marine nationale, notamment dans le cadre de scénarios de lutte antipollution.

Plusieurs équipiers ont également suivi des formations nationales à Saint-Nazaire, en navigation opérationnelle et en opérations de recherche et de sauvetage (SAR), tandis que la station a contribué activement à la formation régionale en mettant à disposition un bateau et un patron pour des stages organisés à Macinaggio.





Prévention et transmission

Au-delà des interventions, la SNSM de Saint-Florent s’investit fortement dans la prévention. La station a participé au Salon nautique de Saint-Florent, du 1er au 4 mai, avec des portes ouvertes sur la vedette et des démonstrations de matériel et de gestes de secours.

Les élèves de l’école primaire de Saint-Florent ont également bénéficié d’animations pédagogiques autour des premiers secours et de la survie en mer. Un concours de dessin sur le thème du sauvetage en mer a rencontré un vif succès, révélant la sensibilité et la créativité des plus jeunes. Une visite dans les classes est prévue après les vacances de Noël.