SCB : La campagne d’abonnements a débuté

Pour cette saison, les dirigeants ont décidé la réouverture de la mythique tribune Est. Trois tribunes sont donc accessibles aux abonnements cette saison: Les tribunes Victor Lorenzi (Sud), Claude Papi (Nord basse) et Jojo Petrignani (Est)*. En raison de la crise sanitaire, le club mettra en place des mesures strictes et en adéquation avec les décisions gouvernementales. Le club demande, d’ores et déjà, à l’ensemble des supporters de respecter ces mesures afin de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions de sécurité l’ensemble du public. Le club souligne aussi que chaque abonné bénéficiera d’une réduction de 10% en boutique à partir de 60 euros d’achats et d’un accès gratuit pour les rencontres du 5ème et du 6ème tour de la Coupe de France. L’objectif des dirigeants pour cette saison 2020-2021 est d’atteindre les 5.500 abonnés contre 4.200 la saison dernière. Les guichets pour les abonnements sont situés en tribune Nord mais ceux-ci peuvent aussi être pris en ligne, sur internet : billetterie.sc-bastia.corsica *Tarifs- Ancien abonné : 90€- Nouvel abonné : 105€- 12-18 ans : 45€- Moins de 12 ans : Gratuit- Ancien abonné : 125€- Nouvel abonné : 145€- 12-18 ans : 70€- Moins de 12 ans : Gratuit- Latérale ancien abonné : 600€- Honneur ancien abonné : 650€- Latérale nouvel abonné : 700€- Honneur nouvel abonné : 750€