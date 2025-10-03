SC Bastia : face à Dunkerque, une victoire sinon rien

Ce vendredi 3 octobre à 20 heures, face à Dunkerque (9ème journée de Ligue 2), la victoire est devenue indispensable pour les Bastiais. À la fois sur le plan comptable, le Sporting n’a pris que 3 points sur 24 possibles mais aussi sur le plan moral. Une nouvelle déconvenue à Furiani, comme face à Rodez (défaite 3-2 lors de la 7e journée), pourrait plonger l’équipe dans une spirale encore plus négative.
La réalité n’est pas à nier. Les Bastiais entameront cette 9e journée de Ligue 2 en position de lanterne rouge, contraints désormais de lutter à chaque match pour grappiller les points nécessaires afin de remonter au classement : « On est à la maison, il faut s’affirmer. Aucune équipe ne doit plus prendre trois points à Furiani Il faut réussir à pousser la concentration jusqu’à la fin », a expliqué Amine Boutrah en conférence de presse avant de poursuivre : « Personne aujourd’hui ne nous voyait là, mais c’est comme ça, c’est le football. Il faut garder la tête haute. »
« Les joueurs ont montré de belles valeurs »
Une situation difficile qui pèse sur le moral, mais dans laquelle Benoît Tavenot cherche du positif pour motiver ses troupes. En conférence de presse, ce jeudi 2 octobre, le coach est revenu sur le nul décroché à Grenoble à dix contre onze : « Même si c’est insuffisant dans notre situation, cela fait du bien. En termes de détermination, les joueurs ont montré de belles valeurs. »
C’est ce qu’il faudra montrer ce vendredi face à Dunkerque, mais cette fois avec cette petite étincelle qui pourrait enfin apporter la première victoire de la saison. L’adversaire, toutefois, sera coriace : « Dunkerque, c’est une belle équipe de ce championnat. Ce match se jouera sur notre capacité à les mettre sous pression en permanence », a commenté Benoît Tavenot. Pour l’entraîneur bastiais : « Il ne faut pas les laisser jouer et s’installer, sinon ça va être compliqué. Avancer fort sur eux, c'est la clé du match. Il est indispensable au minimum de réaliser ce que nous avons accompli à Grenoble. » Pour lui, le salut passera par une copie propre, techniquement comme tactiquement.
La mission est claire : « Aujourd’hui, on a besoin de points. Si tout le monde fait plus, on pourra se sortir de là où nous sommes », a martelé le coach bastiais. Certes, la saison est encore longue, mais le temps commence à presser : « Nous avons trop laissé de points en route. Il faut y aller totalement. Ce qui peut changer les choses, c’est de garder notre niveau d’engagement et d’intensité sur la durée. À un moment donné, ça s’ouvre toujours, à condition de faire ce que l’on doit accomplir de mieux. »
Le groupe bastiais : Placide, Contena, Meynadier, Bonhert, Ariss, Roncaglia, Guevara, Guidi, Djédjé, Vincent, Janneh, Ducrocq, Zaouai, Tomi, Boutrah, Karamoko, Blé, Aiki
L’adversaire : USL Dunkerque
Après huit journées de championnat, les Nordistes occupent la 11e place de Ligue 2. Ils se présenteront à Furiani portés par leur large victoire (6-2) face à Amiens vendredi dernier. Mais attention à l’excès de confiance : une faille que les Bastiais pourraient bien exploiter.
La réalité n’est pas à nier. Les Bastiais entameront cette 9e journée de Ligue 2 en position de lanterne rouge, contraints désormais de lutter à chaque match pour grappiller les points nécessaires afin de remonter au classement : « On est à la maison, il faut s’affirmer. Aucune équipe ne doit plus prendre trois points à Furiani Il faut réussir à pousser la concentration jusqu’à la fin », a expliqué Amine Boutrah en conférence de presse avant de poursuivre : « Personne aujourd’hui ne nous voyait là, mais c’est comme ça, c’est le football. Il faut garder la tête haute. »
« Les joueurs ont montré de belles valeurs »
Une situation difficile qui pèse sur le moral, mais dans laquelle Benoît Tavenot cherche du positif pour motiver ses troupes. En conférence de presse, ce jeudi 2 octobre, le coach est revenu sur le nul décroché à Grenoble à dix contre onze : « Même si c’est insuffisant dans notre situation, cela fait du bien. En termes de détermination, les joueurs ont montré de belles valeurs. »
C’est ce qu’il faudra montrer ce vendredi face à Dunkerque, mais cette fois avec cette petite étincelle qui pourrait enfin apporter la première victoire de la saison. L’adversaire, toutefois, sera coriace : « Dunkerque, c’est une belle équipe de ce championnat. Ce match se jouera sur notre capacité à les mettre sous pression en permanence », a commenté Benoît Tavenot. Pour l’entraîneur bastiais : « Il ne faut pas les laisser jouer et s’installer, sinon ça va être compliqué. Avancer fort sur eux, c'est la clé du match. Il est indispensable au minimum de réaliser ce que nous avons accompli à Grenoble. » Pour lui, le salut passera par une copie propre, techniquement comme tactiquement.
La mission est claire : « Aujourd’hui, on a besoin de points. Si tout le monde fait plus, on pourra se sortir de là où nous sommes », a martelé le coach bastiais. Certes, la saison est encore longue, mais le temps commence à presser : « Nous avons trop laissé de points en route. Il faut y aller totalement. Ce qui peut changer les choses, c’est de garder notre niveau d’engagement et d’intensité sur la durée. À un moment donné, ça s’ouvre toujours, à condition de faire ce que l’on doit accomplir de mieux. »
Le groupe bastiais : Placide, Contena, Meynadier, Bonhert, Ariss, Roncaglia, Guevara, Guidi, Djédjé, Vincent, Janneh, Ducrocq, Zaouai, Tomi, Boutrah, Karamoko, Blé, Aiki
L’adversaire : USL Dunkerque
Après huit journées de championnat, les Nordistes occupent la 11e place de Ligue 2. Ils se présenteront à Furiani portés par leur large victoire (6-2) face à Amiens vendredi dernier. Mais attention à l’excès de confiance : une faille que les Bastiais pourraient bien exploiter.
-
« Festival di Fiura è Educazione » : Les enfants à la rencontre du réalisateur Miché D’Onofrio
-
Tavenot (SC Bastia) après Grenoble : « je suis content de ce qu’ont fait les joueurs et je suis fier d’eux »
-
Le Sporting réduit à 10 ramène le nul (0-0) de Grenoble
-
Benoît Tavenot : « Je serai là jusqu’à la fin du mois de mai et nous allons nous sauver »
-
Benoît Tavenot (SC Bastia) « C’est catastrophique… en 20 minutes on se trucide »