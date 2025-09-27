Tavenot (SC Bastia) après Grenoble : « je suis content de ce qu’ont fait les joueurs et je suis fier d’eux »

Un point pris à l’extérieur, c’est toujours un point. Surtout quand on est dans la situation du Sporting Club de Bastia, toujours dernier de Ligue 2 après huit journées avec trois points et zéro victoire. Mais pour le coach bastiais, il faut pour l’instant éluder la question du classement : « Il ne faut pas regarder le classement, il faut se lancer sur le moyen terme et garder la consistance qu’on a pu avoir sur les derniers matchs. »

Le bilan comptable viendra en temps voulu durant les prochains mois. Ce qui compte pour Benoît Tavenot, c’est ce qu’ont montré les Bastiais sur le terrain. Face à Grenoble, le coach est satisfait : « Beaucoup de don de soi, et beaucoup d’implication dans l’animation défensive pour contrer l’infériorité numérique » après l’expulsion de Jérémy Sebas.



En conférence de presse, un point de regret tout de même pour Benoît Tavenot, qui estime que le vent des Alpes aurait pu tourner en faveur des siens : « On a des situations, si on les joue un peu mieux, on peut punir Grenoble. Sur le poteau d’Aiki, on n’est pas en réussite. »

L’entraîneur bastiais a également salué « la solidité de ses joueurs » après un très long mois de septembre marqué par cinq rencontres disputées à intervalle rapproché et pas de tout repos, notamment sur le plan mental : « Les joueurs ont fait un gros travail, malgré des joueurs comme Ducrocq et Ariss qui ont fait cinq matchs pleins. » D’où son choix d’aligner une défense à cinq dès le début de la rencontre pour préserver les ressources.



Désormais, Benoît Tavenot veut capitaliser sur cette énergie pour enfin gagner : « J’espère que ça a tourné un peu ce soir et que ça tournera définitivement la semaine prochaine face à Dunkerque. Mais ça ne suffira pas. Nous n’avons pas gagné un match en huit journées. On le traîne depuis de longs mois. Mais je sens tout le monde prêt, et je suis convaincu qu’on va faire une série à un moment donné. »



Pour le coach bastiais, il faut désormais garder cette consistance, et il en est persuadé : « On va récupérer, faire une bonne semaine pour enfin goûter à la victoire contre Dunkerque. On est dans un combat sur le moyen terme. »



Le Sporting Club de Bastia affrontera Dunkerque le vendredi 3 octobre à 20 heures à Furiani.

