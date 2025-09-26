Le Sporting réduit à 10 ramène le nul (0-0) de Grenoble

Grenoble Foot 38 0 – 0 SC Bastia (mi-temps 0 - 0 )



Arbitre : Pierre Gaillouste





Grenoble Foot 38

Diop (Allain 43ème), Zahui (Maurin 85ème), Paquiez, Vidal (Delos 62ème), Mambo, Xantippe, Kérouédan (Diaby 62ème), Valls, Bangré (Benet 72ème), Mbock, Elphege (Djitté 85ème). Entraineur : Franck Rizetto





SC Bastia

Placide, Roncaglia, Ariss, Guidi, Meynadier (Tomi 76ème), Janneh, Ducrocq, Boutrah, Aiki (Guevara 45ème), Bonhert, Sebas. Entraineur : Benoit Tavenot

Avertissements :Boutrah (58ème), Ducrocq (90ème)

Grenoble Foot 38 : Rizetto (30ème), Mbock (31ème), Kérouédan (55ème), Paquiez (58ème)

SC Bastia : Expulsion Sebas (41ème),



Le match



Dernier de Ligue 2 et toujours sans victoire, le Sporting va-t-il enfin démarrer son ascension aux pieds des Alpes face à Grenoble ? Tout un symbole, quand en conférence de presse Benoît Tavenot, le coach bastiais, expliquait qu’il fallait rattraper les équipes une par une au classement. Cela tombe bien : Grenoble n’est qu’à une marche devant.



Jouer avec le cœur, jouer avec les tripes, mais surtout s’appuyer sur ce qui avait fonctionné face à Montpellier et Rodez, et corriger le reste.

Dès le début de la rencontre, en moins de dix minutes, les Bastiais obtiendront deux coups francs dans les trente mètres. Tirés par Tom Ducrocq, ils ne donneront strictement rien. Toujours le même problème pour le Sporting : se créer de réelles occasions dangereuses sur coups de pied arrêtés.



Il faudra attendre la 15ᵉ minute pour voir une première véritable incursion, et elle sera grenobloise. L’action amène un corner puis un coup franc, dégagé des poings par Johny Placide sur la tête de l’attaquant grenoblois.



La première grosse occasion bastiaise, et même de toute la première mi-temps, survient à la 22ᵉ minute. Une ouverture en profondeur est récupérée par Ayman Aiki, qui se retrouve seul face à deux défenseurs dans la surface grenobloise. Faute de trouver un partenaire en retrait, l’attaquant tente sa chance et frappe le poteau, alors que le gardien grenoblois est battu. Les Turchini frôlent l’ouverture du score.



Le retour de la confiance sera de courte durée. Les Bastiais seront réduits à dix à la 41ᵉ minute après l’expulsion de Jérémy Sebas, sanctionné pour un choc avec Mamadou Diop, le portier grenoblois, alors qu’il tentait de récupérer un ballon en profondeur. Si le gardien de Grenoble a dû sortir sur blessure (points de suture), le carton rouge semble très sévère, voire discutable.



Mis à part cette opportunité manquée, les deux équipes regagneront les vestiaires sur un score nul et vierge après avoir pratiqué un football fermé.



La seconde mi-temps commence avec une question pour les Bastiais : comment faire face au bloc grenoblois avec un joueur en moins ? La réponse de Benoît Tavenot : le remplacement d’Aiki par Juan Guevara. Le choix défensif est logique, car dès le début de la seconde période, Grenoble se montre plus dangereux dans la surface bastiaise, profitant de l’infériorité numérique des Turchini.



Le Sporting passe tout de même à l’offensive et fera le jeu mais pèchera de nouveau dans sa construction. Sur un contre favorable aux Bastiais, Amine Boutrah ne sert pas Meynadier, seul à l’entrée de la surface. Les lacunes dans la construction resurgissent, mais les Bastiais ne se démobiliseront pas pour autant. Toujours lui, Amine Boutrah tentera d’apporter du rythme dans la défense grenobloise, sans succès. La réponse grenobloise ne se fera pas attendre : à la 74ᵉ minute, le portier bastiais est sauvé par son poteau. Même scénario en fin de match : Placide est une seconde fois sauvé par le poteau.



Les deux équipes se quittent finalement sur un score de 0-0, dans un match peu passionnant, avec le sentiment d’avoir vu deux équipes sur la retenue pendant 90 minutes. La peur de commettre une erreur qui aurait pu coûter cher domine pour ces deux formations en difficulté.



Après la 8ᵉ journée de Ligue 2, les Bastiais restent lanterne rouge avec 3 points, toujours en difficulté pour inscrire des buts et construire leur jeu.

