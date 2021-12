SC Bastia : 2 joueurs de l'équipe première positifs à la Covid-19

"Dans le même temps et comme le veut le protocole, l’ensemble du groupe a été également testé après le retour des fêtes de fin d’année. Des tests qui se sont tous avérés négatifs"

"Le staff médical met tout en œuvre pour protéger au mieux le groupe sportif pendant cette période délicate et demande de faire preuve de la plus grande prudence afin de préserver la santé de tous" indique, encore, le club sur son compte Twitter