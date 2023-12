Rutali aussi a son marché de Noël : les parents d'élèves l'organisent le 16 décembre

Le village de Rutali s'apprête à accueillir un événement empreint de féerie : le marché d'hiver organisé par les parents d'élèves de l'école. Prévu pour le samedi 16 décembre de 11 à 17 heures, ce marché promet une journée mémorable où se mêleront artisanat local, délices gastronomiques, et convivialité.



Avec la participation de près de 20 artisans, le marché de Rutali est le lieu idéal pour dénicher des cadeaux de Noël uniques. Des créations originales de Delf Creazion à la magie de la malle d'Annalia, en passant par les rêves concrets de Made of Dreams, chaque stand offre une expérience d'achat personnalisée. Quoi de mieux pour accompagner cette journée que de délicieuses spécialités locales ? Les 4 points de restauration présents sur place, à savoir À Risgella, A Casa di a fritela, Santa Giuglia, et Figatellu Santuci, proposeront une variété de mets gourmands. Que ce soit pour déguster sur place ou pour emporter, les options ne manqueront pas.





Une initiative solidaire pour la caisse de l'école

Au-delà du charme festif, le marché de Noël de Rutali revêt une dimension solidaire importante. Les fonds récoltés lors de cet événement contribueront à soutenir la caisse des écoles, permettant ainsi le financement de projets éducatifs au sein de l'école. Une belle manière pour la communauté de se rassembler et de participer activement à l'épanouissement éducatif des enfants.