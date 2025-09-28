Running - Lesia Manenti et Axel Mondain champions de Corse du 5 km

Cette course organisée par le club de l'AS Porto-Vecchiaise Athlétisme, sous l'égide de la Ligue Corse, qualificative pour les championnats de France à Fréjus le 26 octobre prochain pour les licenciés compétition, a connu un beau succès de fréquentation avec un record de participation. Un championnat de Corse qui s'est élancé à 10 heures avec au programme un aller-retour très roulant entre le stade Claude Papi et le port de plaisance de Porto-Vecchio. Dès l'entame de la course, le coureur du GFCA Axel Mondain menait l'épreuve devant le cadet de l'UCB Walid En Neya. Au moment du retour vers le stade Claude Papi, Walid En Neya tentait de prendre les devants sur l'Ajaccien, mais ce dernier parvenait conserver son avance pour l'emporter au scratch devant son jeune adversaire et Emile Vendasi. Chez les féminines succès de Lesia Manenti (CAA) devant les Cabistes Lés Dedieu et Chjara Giannini