Running - Lesia Manenti et Axel Mondain champions de Corse du 5 km

Cette course organisée par le club de l'AS Porto-Vecchiaise Athlétisme, sous l'égide de la Ligue Corse, qualificative pour les championnats de France à Fréjus le 26 octobre prochain pour les licenciés compétition, a connu un beau succès de fréquentation avec un record de participation. Un championnat de Corse qui s'est élancé à 10 heures avec au programme un aller-retour très roulant entre le stade Claude Papi et le port de plaisance de Porto-Vecchio. Dès l'entame de la course, le coureur du GFCA Axel Mondain menait l'épreuve devant le cadet de l'UCB Walid En Neya. Au moment du retour vers le stade Claude Papi, Walid En Neya tentait de prendre les devants sur l'Ajaccien, mais ce dernier parvenait conserver son avance pour l'emporter au scratch devant son jeune adversaire et Emile Vendasi. Chez les féminines succès de Lesia Manenti (CAA) devant les Cabistes Lés Dedieu et Chjara Giannini
Les classements
Scratch hommes
1. Axel Mondain (GFCA) 1er SH 16'21, 2. Walid En Neya (UCB) 1er CG 16'33, 3. Emile Vendasi (NL) 1er M0H 16'37, 4. Christophe Brunerie (NL) 1er M2H 17'42, 5. Marco Pieri (NL) 1er EH 17'50, 6. Antonio-Daniel Nastase (UCB) 2e SH 17'55, 7. Marc-Antoine Bignand (CAP) 3e H 18'02, 8. Loric Gautier ( CAP) 18'04, 9. Jonathan Perrier (CAB) 2e M2H 18'06, 10. Tom Queffurus (NL) 19'04.
Scratch féminin
1. Lesia Manenti (CAA) 1ere SF 20'06, 2. Léa Dedieu (CAB) 2e SF 20'18, 3. Chjara Giannini (CAB) 1ere JF 20'54, 4. Sabrina Franceschi (SIC) 1ere M2F 21'14, 5. Elisa Perrier (CAB) 1ere CF 21'30, 6. Lamia Dupont (ALM) 1ere M0F 21'30, 7. Caroline Thill (CAA) 3e SF 22'14, 8. Caroline Perrier (CAB) 2e M2F 22'39, 9. Elisa Esteves-Lucchini (ASPVA) 2e CF 22'42, 10. Adeline Coste ((NL) 1ere M0F 23'28.
1. Axel Mondain (GFCA) 1er SH 16'21, 2. Walid En Neya (UCB) 1er CG 16'33, 3. Emile Vendasi (NL) 1er M0H 16'37, 4. Christophe Brunerie (NL) 1er M2H 17'42, 5. Marco Pieri (NL) 1er EH 17'50, 6. Antonio-Daniel Nastase (UCB) 2e SH 17'55, 7. Marc-Antoine Bignand (CAP) 3e H 18'02, 8. Loric Gautier ( CAP) 18'04, 9. Jonathan Perrier (CAB) 2e M2H 18'06, 10. Tom Queffurus (NL) 19'04.
Scratch féminin
1. Lesia Manenti (CAA) 1ere SF 20'06, 2. Léa Dedieu (CAB) 2e SF 20'18, 3. Chjara Giannini (CAB) 1ere JF 20'54, 4. Sabrina Franceschi (SIC) 1ere M2F 21'14, 5. Elisa Perrier (CAB) 1ere CF 21'30, 6. Lamia Dupont (ALM) 1ere M0F 21'30, 7. Caroline Thill (CAA) 3e SF 22'14, 8. Caroline Perrier (CAB) 2e M2F 22'39, 9. Elisa Esteves-Lucchini (ASPVA) 2e CF 22'42, 10. Adeline Coste ((NL) 1ere M0F 23'28.
-
Sartene - Le jour où le cancer a changé la vie de Nicolas de Peretti
-
Biguglia : retrouvé mort dans sa voiture au Lancone
-
Nicolas Santini (Sport In Calvi) remporte la 35e édition de la Paolina à Morosaglia
-
À table - Tianu di fasgioli è pumate (gratin de haricots et tomates)
-
A màghjina - I flamanti di Chjurlinu