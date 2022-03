Rugby régional : ballottage favorable pour le RCA, le CRAB et Bastia XV

En promotion d’honneur, le duel inattendu entre clubs corses a tourné à l’avantage du RC Ajaccio qui s’est imposé 27 à 17 sur la pelouse du RC Lucciana. Les joueurs du président Torre prennent, donc, une sérieuse option pour le dernier carré, avant même le match retour qui aura lieu dimanche prochain dans la Cité Impériale.





En première série, nos représentants ont connu des fortunes diverses. Les Balanins du CRAB Lumiu se sont imposés largement sur le terrain de Saint-Mandrier 43 à 8 et poursuivent sur le chemin de l’invincibilité entamé depuis les trois coups de la compétition.

A l’inverse, l’équipe d’Isula XV, trop diminuée, s’est inclinée 31 à 13 en déplacement face à la formation vauclusienne de Pernes-les-Fontaines.

Le match retour le 3 avril sur l’aire synthétique de Lecci sera capital pour les joueurs de Patrice Sablé, alors que pour les Balanins cette deuxième rencontre sera une simple formalité.





Cela devrait, également, être le cas pour les Bleus de Bastia XV qui se sont imposés 20 à 3 sur le terrain du Planais. Pour les Bastiais la route des demi-finales semble être largement ouverte.





On jouait, de la même manière, en championnat ce dimanche et cet après-midi les Ponettes, déjà assurées de terminer en tête de leur poule dans ce championnat de Fédéral 2, ont été, de nouveau, victorieuses, cette fois en déplacement face à au Rassemblement Vauclusien sur la marque ample de 35 à 17.