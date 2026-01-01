Rugby régional - Bastia XV sauve l'honneur insulaire

En Régionale 1, Lucciana, après son beau succès sur Orange, se déplaçait sur la pelouse vauclusienne du Boxeland Club Islois. Les Rouge et Noir se sont inclinés de justesse 27 à 25 et doivent se contenter du point de bonus défensif.





Un bonus défensif que les Porto-Vecchiais ont, aussi, ramené de leur rencontre disputée à Monteux. Avec leur deux recrues Oueadraogo et Deme, les joueurs de la Cité du Sel ont été battus d'un tout petit point 30 à 29 et demeurent dans la deuxième partie du classement.





Les Balanins pour leur part n'ont pas joué face au Beausset dans la mesure où cette équipe n'a pu se déplacer en Corse en raison d'un problème de disponibilité de places dans les transports aériens.





En Régionale 2 dans la Poule 1, le RC Ajaccio jouait à Aix-en-Provence. Les Ciel et Blanc battus par Arles à Sarrola voici une semaine se sont, à nouveau, inclinés cette fois sur le score de 24 à 10. .





Enfin le seul succès de ce dimanche est à mettre au crédit de Bastia XV dans la Poule 2, qui retrouvait Volpaghju pour la réception de Gémenos. Les Bleus se sont imposés largement 41 à 21. Un succès bonifié important pour les Bastiais.

Dans les jeunes catégories, les cadets R3 à X de Porto-vecchio ont subi la loi de Valréas, outre-Méditerranée sur le score de 40 15