Rugby phases finales à X - Direction Vierzon et la finale pour les Ponettes

Elles, les Ponettes ont décroché, cet après-midi avec brio leur ticket pour le grand rendez-vous national dans le Cher plus exactement à Vierzon samedi prochain, mais cela n'a pas été facile loin de là car les filles du duo Manca-Novarini se sont employées sur la pelouse du stade de Varambon à Saint-Clair sur Rhône.



Le premier test intervenait dès leur entrée en lice face à une équipe de Corbières qui leur avait barré la route de la finale l'année passée. Et le scénario a bien failli se reproduire car leurs adversaires menaient 14-12 dans la dernière minute. Les choses semblaient mal engagées mais un coup de pied de Borneman par-dessus permettait à Catelin de maîtriser les rebonds capricieux du ballon pour inscrire l 'essai de la gagne transformé sur la sirène. Un succès sur le fil 19-14 qui était suivi par un deuxième plus ample face aux joueuses de Mauriac dominées 20 à 5.



Vierzon se rapprochait, mais pour éviter tout calcul il fallait venir à bout de Pays de Savoie. Là aussi les Bastiaises jouaient avec le feu en étant menée 28 à 14. Seulement voilà les Ponettes avaient de la ressource et inversaient la tendance pour inscrire 20 points en moins de dix minutes et s'adjuger le gain du match 34 à 28. Avec trois succès en trois rencontres, les Bastiaises ont validé leur ticket pour la finale.





Une belle et grande première pour Angie Manca et ses coéquipières: "C'est tout simplement incroyable, les filles se sont arrachées pour obtenir cette qualification. On n'a rien lâché même quand cela était difficile. Sur le dernier match on a été aussi mauvaises que bonnes mais au bout du compte on est passé. Bravo au groupe, maintenant on va découvrir un niveau que nous n'avons jamais atteint. Il reste une finale à jouer, mais c'est déjà une immense joie" .