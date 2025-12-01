CorseNetInfos
Rugby jeunes - Les M8, M10 et M12 à l'heure des ateliers fédéraux à Porto-Vecchio


GAP le Samedi 22 Novembre 2025 à 17:43

Rugby jeunes - Les M8, M10 et M12 à l'heure des ateliers fédéraux à Porto-Vecchio
Ciel bas et mercure, également, à la baisse ce samedi à Porto-Vecchio et malgré cela les M8, M10 et M12, au nombre d'une cinquantaine avaient rendez-vous sur le pré du stade Claude Papi, dans le cadre des ateliers mis en place par la Fédération Française de Rugby.
Les jeunes licenciés des clubs de Bonifacio, Ventiseri et Porto-Vecchio se sont retrouvés pour ce rassemblement qui leur permet d'acquérir les fondamentaux de la discipline. Une journée placée sous l'égide de Ligue Corse de Rugby dont le responsable Christophe Chomeau était présent tout comme Laurent Berenger cadre technique au sein de la Ligue Corse. Si les plus jeunes étaient sous les feux de la rampe, les éducateurs en formation étaient, de la même manière, concernés par ce rassemblement dans le cadre de leur suivi.

​Christophe Chomeau: "la formation est importante"

Rugby jeunes - Les M8, M10 et M12 à l'heure des ateliers fédéraux à Porto-Vecchio
Pour le responsable régional des EDR cette journée a une double vocation. "Ce rassemblement se déroule dans le cadre des ateliers numéro 2 de la Fédération Française de Rugby,. C'est l'occasion pour les clubs de voir les mêmes ateliers et les mêmes exercices dans un lieu identique. Ces ateliers se déroulent par région et ici à Porto-Vecchio c'est l'opportunité de rassembler les jeunes licenciés de Bonifacio, Ventiseri et bien entendu du club local. On profite dans le même temps de ce regroupement pour faire la formation et le suivi des éducateurs sous la la direction Laurent Berenger et aujourd'hui au stade Claude Papi nous avons dix éducateurs en formation. Nous avons besoin de cadres formés pour permettre à la ligue de poursuivre sa politique de développement sportif envers les plus jeunes".





