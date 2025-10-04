Rugby jeunes - Le Cismonte peut avoir le sourire

Ainsi en cadet Régionale 1, l'Entente Cismonte composée de Bastia XV et Lucciana recevait cet après-midi Saint-Raphaël-Fréjus. Un match que les Nordistes ont dominé de la tête et des épaules pour s'imposer, largement, 82 à 7. Dans la foulée, leurs aînés à savoir les juniors, toujours en R1, accueillaient le XV Canaille, là aussi Cismonte s'est imposé mais sur le score plus serré de 44 à 32.

Pour leur part les cadets de Porto-Vecchio, en Régionale 3 à dix, étaient les hôtes au stade Claude Papi de la formation Cadeneaux-Gignac. Les Provençaux sont repartis de la Cité du Sel avec le gain du match sur le score de 62 à 22.

Enfin les juniors féminines des Stampi qui affrontaient les Girls de Marseille à Sarrola ont été défaites 35 à 5.