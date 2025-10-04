CorseNetInfos
Rugby jeunes - Le Cismonte peut avoir le sourire


GAP le Samedi 4 Octobre 2025 à 19:08

i les "grands" au terme de leur premier bloc de trois rencontres sont au repos ce week-end, tel n'est pas le cas de la relève insulaire engagée dans les différents championnats territoriaux de la Ligue Sud



Ainsi en cadet Régionale 1, l'Entente Cismonte composée de Bastia XV et Lucciana recevait cet après-midi Saint-Raphaël-Fréjus. Un match que les Nordistes ont dominé de la tête et des épaules pour s'imposer, largement, 82 à 7. Dans la foulée, leurs aînés à savoir les juniors, toujours en R1, accueillaient le XV Canaille, là aussi Cismonte s'est imposé mais sur le score plus serré de 44 à 32.
Pour leur part les cadets de Porto-Vecchio, en Régionale 3 à dix, étaient les hôtes au stade Claude Papi de la formation Cadeneaux-Gignac. Les Provençaux sont repartis de la Cité du Sel avec le gain du match sur le score de 62 à 22. 
Enfin les juniors féminines des Stampi qui affrontaient les Girls de Marseille à Sarrola ont été défaites 35 à 5.





