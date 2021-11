Rugby : carton presque plein pour les clubs corses

En Promotion, Lucciana, à domicile, s'est imposé avec le bonus offensif face à Pierrefeu 29 à 5. Les Ajacciens du président Jérôme Torre ont subi la loi de Marseille-Huveaune en terre provençale 15 à 31.



Du côté de la première série, le CRAB Lumiu a battu Pernes 27 à 20.

Quant au club d'Isula XV, déjà privé de la première journée, au mois d'octobre, en raison d'un problème de places d'avions, il n'a pas non plus joué la deuxième, ce week-end, toujours en raison d'un manque de places, les billets ayant été annulés par le plus grand des mystères. Dans les rangs des dirigeants d'Isula on rit jaune, mais on voit rouge.



Enfin, au sein de la deuxième série, Bastia XV a largement pris le meilleur sur Brignoles 39 à 18.