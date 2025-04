Rugby : Un dimanche d’ovalie sous haute tension au stade Claude-Papi

Il y a des rendez-vous sportifs qui marquent une saison. Ce dimanche, au stade Claude-Papi, Portivechju Rugby jouait gros pour ce dernier acte de la phase régulière de Régionale 1. Face à Salon-de-Provence, les joueurs de la Cité du Sel devaient s’imposer avec le bonus offensif pour espérer se maintenir, tout en gardant un œil attentif sur d’autres résultats, notamment celui entre les Balanins du CRAB et le leader Valréas.

Mission accomplie pour les Porto-Vecchiais, victorieux 50 à 10, qui assurent leur place à ce niveau de compétition pour la prochaine saison. Mais au-delà du score, c’est l’ambiance qui régnait ce dimanche au stade Claude-Papi qui valait le détour. Les dirigeants du club avaient mis les petits plats dans les grands pour faire de cette journée un moment fort. Elle a débuté par un match amical entre la réserve de Portivechju et l’équipe du Valincu.

Autre temps fort, particulièrement symbolique : la remise des maillots aux joueurs par les anciens du RCOPV. Le ton était donné, et l’entrée des équipes dans une haie d’honneur formée par les enfants du Porto-Vecchio XV a renforcé ce lien intergénérationnel. Dans les tribunes, garnies de plusieurs centaines de spectateurs, de nombreux anciens étaient venus assister à ce match capital, ravivant le souvenir de belles joutes passées.



Après 80 minutes intenses, Portivechju Rugby s’est imposé avec autorité, assurant son maintien en Régionale 1. Une belle manière de clore une saison qui, à bien des égards, n’aura pas été de tout repos.



Prochain rendez-vous pour le club : le Challenge de France.