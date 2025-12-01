Rugby Régional - Des résultats contrastés.chez les jeunes

Du côté du stade Victor-Serafini à Volpaghju, l'entente Cismonte avait trois rencontres au programme, deux en cadets et une en juniors. Chez les cadets Régionale 3, I Cismuntinchi se sont inclinés lourdement face à l'entente Cadeneaux-Gignac 50 à 30. A l'échelon supérieur à savoir la Régionale 1, cette fois i Cismuntinchi n'ont pas fait dans le détail face à Draguignan en l'emportant 62 à 20.

En juniors, les Nordistes ont laissé filer la victoire face aux Varois de la Seyne-sur-Mer en s'inclinant d'un tout petite point 33 à 32 en abandonnant au passage de précieux points au pied en fin de rencontre.





Du côté d'Ajaccio, la rencontre des cadets en Régionale 2 entre le RCA et Six-Fours n'a pas été à son terme en raison d'une partie de "bourre piffe" à cinq minutes du terme alors que les Ajacciens menaient 21 à 10.

En juniors, à l'inverse, tout a été pour le mieux pour les joueurs de la Cité Impériale qui se sont imposés largement 59 à 3 face à cette même équipe de Six-Fours.

Enfin au niveau des réserves, le RC Ajaccio a dominé son homologue du CRAB ce dimanche après-midi à Sarrola sur le score serré de 15 points à 9.