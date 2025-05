Rugby : Le RC Lucciana rêve de prolonger son parcours en championnat de France

Décidément, la pelouse du stade Roger Latruberce à Ris-Orangis semble porter chance au RC Lucciana. Après avoir éliminé Combs-Melun-Sénart en 32es de finale du championnat de France de Promotion Régionale, les joueurs de David Pocq se sont offert la formation de Pont-à-Mousson dimanche dernier, dans le cadre des 16es de finale, sur le score sans appel de 67 à 11. Une large victoire qui a mis en valeur l'application des Rouge et Noir, comme le précisait David Pocq : « Le score est flatteur, mais c'est surtout en raison du fait que nous avons fait un match sérieux, où nous avons appliqué les consignes face à un ensemble qui avait certes du gabarit, mais qui était, quand même, peu mobile. Nous avons su trouver les espaces et ensuite, on a profité des intervalles. »



Voilà donc les Luccianais en 8es de finale, et c'est cette fois l'équipe de Rueil qui se trouve sur leur chemin, ce dimanche à 14 heures, toujours sur la pelouse de Ris-Orangis. Une formation qui a infligé, au tour précédent, un lourd 61 à 14 aux Normands du RC Grand-Quevilly. L'appétit, c'est connu, vient en mangeant, et pour David Pocq, poursuivre l'aventure s'inscrirait dans le droit fil de la saison passée : « En 2024, nous étions arrivés en quart de finale, donc on a envie de faire au moins aussi bien, voire plus. Mais on sait que plus on se rapproche du dénouement, plus les rencontres seront serrées. Le peu que je sais sur cette équipe fait apparaître un groupe solide devant et très joueur dès qu'il a le ballon. En fait, une formation qui nous ressemble quand même beaucoup. »



Au niveau de l'effectif, Clément Le De, Arthur Peltier, Erwan Le Du et Maxence Grimaldi ne seront pas du voyage. À l'inverse, Gaby Driss et Mathieu Emmanuelli effectuent leur retour.



Le groupe : Florian Pilet, Fabio Lopes, Robin Ettori, Thomas Fortuny, Vincent Demasi, Julien Desvergnes, Gabriel Peltier, Petru Santu Dionisi, Stéphane Mazet, Gaëtan Zucchelli, Lucas Leonelli, Hugo Lombard, Fabien Perfetti, Thomas Gelmini, Guillaume Gawlowiez-Pesenti, Julien Bertal, Jules Cottin-Bizonne, Pierre Villeneuve, Ximun Cazaubon-Mendiboure, Mathieu Emmanuelli, Gaby Driss.