Rugby - Le RC Lucciana a 80 minutes du dernier carré du championnat de France

Un nouveau match à quitte ou double pour les "Rouge et Noir" qui voudraient bien faire mieux que la saison passée où il avaient chuté, justement, en quart de finale. Pour le coach David Pocq tout est jouable: " On a déjà atteint le même niveau que l'année dernière, maintenant on sait que tous les matchs vont être compliqués à commencer par ce quart de finale face à une équipe très joueuse. Il nous appartient de faire le nécessaire pour poursuivre l'aventure. Une chose est certaine, les joueurs sont concentrés sur cet objectif car c'est un peu la récompense de toute une saison et de tout un parcours et puis, d'un autre côté on veut oublier l'élimination pour un tout petit point la saison passée, à ce même stade de la compétition. On a un groupe très compétitif, il nous appartient de faire ce qu'il faut pour emporter la décision et surtout ne pas avoir de regrets".





Pour ce quart de finale, au niveau de l'effectif le technicien nordiste devra se passer des services de Maxence Grimaldi, Gaby Peltier et Ximun Cazaubon-Mendiboure, à l'inverse David Pocq récupère Arthur Peltier, Mathieu Bouet et Maxence Zappeli