Rugby - Championnat de France de Promotion Régionale : le RC Lucciana en quarts de finale

Rueil AC – RC Lucciana 26-33 (19-14)

Stade Roger-Latruberce Ris-Orangis

Arbitre : M. Baamara

Pour Rueil AC : 4 essais : Anglejan-Chatillon (9’) Sanhueza-Medina (27’) Sence (40’) Lequenne (41’). 3 transformations : Hazem (9’, 40’, 41’)

Pour RC Lucciana : 5 essais : Ettori (15’ 34’ 61’) Cottin-Bizonne (50’) Lombard (53’) 4 transformations : Perfetti (15’, 34’) Mazet (50’, 61’)





C’était pourtant Rueil qui allumait le tableau de marque sur un essai d’Anglejan-Chatillon (9’) transformé par Hazem. La réplique corse intervenait au quart d’heure de jeu sur un essai d’Ettori bonifié par la botte de Perfetti.

Les joueurs des Hauts-de-Seine reprenaient la marque sur un deuxième essai de Sanhueza-Medina (27’) auquel répondait le deuxième essai d’Ettori (34’) transformé par Perfetti. Les deux équipes étaient à égalité 14-14, mais juste au moment de la pause, Sence pour Rueil allait à Dame faisant virer son équipe en tête à la pause 19 à 14.





Juste après le retour des vestiaires, Rueil faisait même le break sur un quatrième essai de Lequenne qu’Hazem transformait. Mené 26 à 14, Lucciana allait, dès lors, réaliser une deuxième période très efficace en inscrivant deux essais en trois minutes par Cottin-Bizonne et Lombard. La transformation de Mazet engendrait la parité 26 à 26. Un essai d’Ettori juste après l’heure de jeu et une ultime transformation de Mazet voyaient les joueurs de David Pocq s’emparer de la marque 33 à 26.





Lucciana vaillant dans les dernières minutes ne cédait pas à la pression devant sa ligne d’en-but. Ce score de 33 à 26 était, également, celui du coup de sifflet final synonyme de qualification pour les quarts de finale du Championnat de France de Promotion régionale. Niveau déjà atteint la saison dernière, et cette fois, les Luccianais ont envie de franchir un nouveau cap.



Prochaine étape pour les quarts de finale dans quinze jours face au RO Giffois vainqueur de Clisson 25 à 20. Et si cela avait lieu à Ris-Orangis......