Rugby 16es de finale de R1- Lucciana cale à Gardanne

RC Lucciana - Boxeland Club Islois 24-38 (7-28)

Stade Ange-Lassus de Gardanne

Arbitre: M; Martinez

Pour Lucciana: 4 essais: Lombard (2') Chauvel (52' 68') Gelmini (80') 2 transformations: Leonelli (2') Chatel (80').

La pelouse de Gardanne n'a cette fois pas porté chance aux joueurs de David Pocq en ce dimanche jour de 16es de finale du championnat de France. Cette rencontre qui scellait les retrouvailles avec le Boxeland Club Islois démarrait de la meilleure des manières pour les Luccianais qui inscrivaient le premier essai dès la 2e minute par Lombard. Leonelli bonifiait et les Rouge et Noir prenaient le score 7-0. Malheureusement cette belle entame sonnait, également, le réveil des Vauclusiens qui revenaient à la hauteur des insulaires cinq minutes plus tard sur un essai d'Akir transformé par Ercolani. Dès lors les Vauclusiens multipliaient les temps forts qui finissaient par faire craquer la défense de Lucciana avant la pause. Ercolani (27') allait à Dame suivi de Liuti (34') et Estampe juste avant la mi-temps. A chaque fois Ercolani trouvait les perches et Boxeland Club Islois avaient fait le break 28 à 7 à la pause.

De retour sur le terrain les Luccianais passaient en mode révolte sur un essai de Chauvel (52'), mais Ercolani (55') sur une pénalité maintenait les insulaires à distance 12-31. Après l'heure de jeu, Chauvel sur son deuxième essai maintenait l'espoir dans le camp luccianais (17-31) mais à neuf minutes du terme, le cinquième essai vauclusien à mettre au crédit de Sastre, transformé par Ercolani scellait le sort de ce seizième de finale. L'ultime essai de Thomas Gelmini sur la sirène bonifié par Chatel ne changeait pas la donne. Le RC Lucciana était éliminé au stade des 38 à 24 mais n'avait pas à rougir au terme de cette saison marquée par une historique accession en Fédérale 3.