Route fermée à la circulation entre le col de Palmarella et celui de la Croix

A la suite des nombreuses pluies qui se sont abattues un peu partout en Corse et plus spécialement sur le secteur entre Galeria et Porto, un éboulement s'est produit sur la route entre le col de Palmarella et le col de la Croix.

Des mesures ont immédiatement été prises et la route a été fermée à la circulation.

Une situation qui risque de durer plusieurs jours en raison du week-end du 11 novembre.

Selon les premières informations, les engins pour déblayer les roches ne devraient pas être disponibles avant mardi prochain.