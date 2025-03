Route du Cap Corse : Le chantier d’Acqua Publica entre Miomu et Petra Nera terminé avec un an d’avance ?

Il devait être terminé durant l’été 2026, mais il sera normalement prêt dès cet été. Le chantier sur la route départementale 80 entre Miomu et Petra Nera, lancé par Acqua Publica et visant à remplacer la canalisation principale d’eau potable desservant les communes de Santa Maria di Lota et de San Martinu, prend de l’avance. La raison : il n’y a pas un, mais deux ateliers mobiles sur le chantier. “L’un est consacré à l’amiante, et l’autre reste hors amiante”, explique Fabrice Reboa, directeur d’Acqua Publica. Cet ajout d’atelier mobile leur permet “d’augmenter la cadence du chantier, et de réduire les délais de réalisation.” L’entreprise a installé ces ateliers mobiles “le plus loin possible l’un de l’autre, pour que les usagers de la route n’aient pas le sentiment d’être bloqués”.



À ce jour, le chantier hors amiante se trouve au niveau du pont de Grigione, après être parti des résidences Pentagone sur la commune de San Martinu. Le chantier de l’amiante est quant à lui parti du pont de Miomu pour aller vers le sud et rejoindre le premier chantier hors amiante. “On espère que ces deux ateliers vont se rejoindre dans les quatre mois à venir”, indique Fabrice Reboa. L’entreprise assure être “consciente des désagréments pour la circulation”, mais se félicite “de la gestion des feux et de la circulation”, mettant en avant “des feux intelligents qui mesurent la gestion du trafic en fonction du nombre de véhicules à l’arrêt”. Le chantier principal devrait être terminé dans quatre mois, avant le report de branchements pour raccorder les usagers à la nouvelle canalisation.