Route de Suerta : poteaux brisés et branches arrachées par le vent
La rédaction le Jeudi 21 Août 2025 à 17:28
Jeudi matin, des automobilistes ont trouvé la route de Suerta, sur les hauteurs de Bastia, encombrée par des poteaux téléphoniques brisés et des branches arrachées. Ces incidents sont la conséquence des violentes rafales qui ont balayé la région dans la nuit. Les services compétents sont rapidement intervenus pour sécuriser la voie et rétablir les liaisons qui avaient été é perturébées.
(Photos O. B)