Risques d'incendie : Fermeture des massifs forestiers du Fango, Bonifato et du Territoire de l’Agriate


La rédaction le Jeudi 4 Septembre 2025 à 17:40

En raison d’un danger d’incendie qualifié de « très sévère » par Météo-France, l’accès aux pistes et voies non revêtues du massif du Fango, de la forêt de Bonifato et du territoire de l’Agriate est interdit à partir de ce vendredi 5 septembre à 7 heures et jusqu’au lendemain, samedi 6 à la même heure. La mesure concerne aussi bien les piétons que les véhicules.



Les autorités départementales, rappellent que la vigilance de chacun est essentielle pour prévenir tout départ de feu. L’emploi du feu, déjà proscrit, est strictement interdit dans les massifs concernés. Les déplacements doivent être limités et effectués uniquement sur les chemins autorisés. Barbecues, bivouacs sauvages et cigarettes en zone boisée sont proscrits, tout comme le jet de mégots depuis un véhicule.
Tous les services spécialisés dans la prévention et la lutte contre les incendies de forêt sont mobilisés, avec l’appui de renforts nationaux.
La population est appelée à signaler immédiatement tout départ de feu aux pompiers en composant le 18 ou le 112, et à informer les forces de l’ordre de tout comportement suspect. Gendarmes et policiers participent activement au dispositif et peuvent, sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des contrôles routiers incluant l’ouverture et la fouille des coffres.
Cette mobilisation vise à limiter au maximum les risques dans un contexte où la sécheresse et le vent rendent les massifs particulièrement vulnérables.




