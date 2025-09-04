Risques d'incendie : Fermeture des massifs forestiers du Fango, Bonifato et du Territoire de l’Agriate

La rédaction le Jeudi 4 Septembre 2025 à 17:40

En raison d’un danger d’incendie qualifié de « très sévère » par Météo-France, l’accès aux pistes et voies non revêtues du massif du Fango, de la forêt de Bonifato et du territoire de l’Agriate est interdit à partir de ce vendredi 5 septembre à 7 heures et jusqu’au lendemain, samedi 6 à la même heure. La mesure concerne aussi bien les piétons que les véhicules.